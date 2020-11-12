Москва, 12 ноября 2020, 16:21 — REGNUM Данные по потерям в Нагорном Карабахе Баку обнародует, когда все погибшие будут учтены, сообщил 12 ноября журналистам посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы.
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По словам азербайджанского дипломата, «когда всё закончится», тогда Баку и объявит число погибших и раненых.
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Как сообщало ИА REGNUM, Бюльбюль оглы ранее заявил, что азербайджанские власти считают конфликт в Нагорном Карабахе урегулированным.
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