Москва, , 16:21 — REGNUM Данные по потерям в Нагорном Карабахе Баку обнародует, когда все погибшие будут учтены, сообщил 12 ноября журналистам посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы.

Азербайджанская армия Иван Шилов © ИА REGNUM

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По словам азербайджанского дипломата, «когда всё закончится», тогда Баку и объявит число погибших и раненых.

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Как сообщало ИА REGNUM, Бюльбюль оглы ранее заявил, что азербайджанские власти считают конфликт в Нагорном Карабахе урегулированным.

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