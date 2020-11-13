Москва, , 04:39 — REGNUM Каждый год празднование российского «Дня единства» заставляет задуматься о том, что с задачей своей этот праздник совершенно не справляется. О том, как объединить жителей России более конструктивным образом, рассуждает обозреватель ИА REGNUM Александр Запольскис.

После развала СССР состояние умов бывших советских граждан было удручающим. Все идеалы, которые скрепляли государство и общество и даже были источником грандиозных исторических побед оказались в одночасье отменены. В условиях такой смысловой нищеты, было предложено праздновать то, что было быстро нашарено в исторических закромах.

В результате получился праздник — не праздник, скрепа — не скрепа, а что-то вроде повода добром помянуть все антисоветское и не более того. Но для движения вперед стране необходима историческая правда и понимание условий, в которых она находится на сегодняшний день. Одним оружием силен не будешь, хотя необходимо и оно тоже. Так что усилит единство России на пороге большой войны, к которой сползает мир? Читайте статью Александра Запольскиса «Фантомные боли по хрусту французской булки».