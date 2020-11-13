Минск, , 03:33 — REGNUM Постепенный сдвиг сознания от неприятия местечковости до местечкового национализма, привел бессменного президента Белоруссии Александра Лукашенко в патовую ситуацию. Как Лукашенко своими руками наделал себе политических противников и что теперь делать тем, кто в Белоруссии мыслит себя русским, рассуждает автор ИА REGNUM Георгий Шкловский.

Иван Шилов © ИА REGNUM

В Белоруссии стало модно быть белорусом. И хотя сам по себе факт стремительного «перекрещивания» еще недавних русских в постсоветских республиках в те или иные местные национальности знаком и привычен, в Белоруссии «добровольная дерусификация» наступила как-то внезапно. Можно рассуждать о том, что и в СССР белорусизация подобно украинизации вводилась во многом искусственно, но ведь со времен советского эксперимента прошло уже несколько десятилетий. Кто же так «нашалил» с национальным вопросом на этот раз.

Оказывается, никто иной, как неоднократный президент этой страны Александр Лукашенко, тщательно разоривший все пророссийское, до чего смог дотянуться и не менее тщательно поработавший над взращиванием «истинно белорусского патриотизма». Теперь белорусские патриоты в едином порыве требуют убрать из президентского кресла того, кому они должны бы в ножки кланяться, за неустанную заботу и защиту от «российской опасности».

Под таким давлением хуже всех в моральном плане приходится тем, кто и под гнетом белорусизации по-лукашенковски не захотел отказаться от своей русскости. Теперь честным людям, не желающим вставать ни под знамена националистских коллаборационистов, ни защищать соорудившего этот национализм Лукашенко, придется расчитывать лишь на свои силы. Читайте статью Георгия Шкловского «Кризис в Белоруссии: что делать русским?».