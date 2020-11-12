Киев, , 16:11 — REGNUM Конституционный суд Украины не может собрать кворум судей из-за обнаружения у нескольких из них Covid-19.

Коронавирус

Об этом заявила 12 ноября руководитель аппарата суда Марьяна Гайовская в комментарии изданию «Украинская правда».

Гайовская отметила, что зафиксированы отдельные предварительные диагностирования заболевания COVID «у нескольких судей» (всего в КСУ работают 15 судей). По ее словам, в целях предупреждения распространения заболевания судьи работают дистанционно и проходят обследование по уточнению диагноза».

Вместе с тем, другой собеседник издания в Конституционном суде рассказал, что у большинства судей на сегодня «или подтвержден диагноз Covid-19, или они ждут результат».

ИА REGNUM напоминает, что ранее планировалось, что КСУ озвучит вердикт по ряду положений земельной реформы, однако уже около недели работа суда постоянно блокирована из-за отсутствия кворума.

«Часть судей, ориентированных на офис президента, сорвали заседание суда, поэтому суд ничего не рассмотрел», — заявил прессе 9 ноября судья КСУ Игорь Слиденко.