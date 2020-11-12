Челябинск, , 15:58 — REGNUM Бывший вице-губернатор Челябинской области Руслан Гаттаров подал в суд на бывшего мэра Челябинска Евгения Тефтелева. Заявление о защите чести, достоинства и деловой репутации было зарегистрировано 2 ноября Ленинским районным судом Екатеринбурга, говорится на сайте суда.

Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM пресс-агент экс-чиновника Кристина Барсегян, также ответчиком является ООО «Сибирско-Уральская медиакомпания», которому принадлежит одно из информационных агентств Урала. Поводом стала публикация на сайте издания под заголовком «По показаниям экс-мэра Челябинска возбуждены два уголовных дела». Гаттаров считает, что в ней были указаны сведения, которые не соответствуют действительности и порочат его честь и достоинство.

Данные были оглашены 8 октября в Центральном районном суде Челябинска. Истец просит суд Екатеринбурга признать распространённые Тефтелевым и информагентством сведения о нём не соответствующими действительности и порочащими его честь и достоинство. Он также заявляет ходатайство об истребовании сведений о местонахождении Тефтелева. Также Гаттаров просит обязать ООО «Сибирско-Уральская медиакомпания» удалить из статьи сведения, которые считает порочащими, и опубликовать опровержения.

«Мы подали исковое заявление о защите чести и достоинства к Евгению Тефтелеву и одному из интернет-изданий, которое опубликовало порочащую новость в числе первых. Данные Тефтелевым в суде показания не соответствуют действительности и являются клеветой на меня. Для меня важно, чтобы СМИ участвовали в данном процессе, чтобы я получил возможность защищаться от клеветы не только через суд, но и через средства массовой информации», — говорит Гаттаров.

В суде представлять интересы истца будет Андрей Мазуркевич. Как сообщало ИА REGNUM, в рамках досудебного соглашения Тефтелев указал на ряд бывших и действующих чиновников Челябинска и области. Среди них оказался и Гаттаров.

Читайте ранее в этом сюжете: На экс-мэра Челябинска подадут в суд из-за показаний следователям