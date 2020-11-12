Сеул, , 15:54 — REGNUM В Сеуле прошла встреча представителей министерств иностранных дел и обороны Южной Кореи и ОАЭ в формате 2+2. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

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По их словам, в рамках встречи стороны обсудили пути развития двусторонних отношений в различных областях, включая оборону, безопасность, здравоохранение, и сельское хозяйство, сотрудничество на международной арене, а также ситуацию на Корейском полуострове и Ближнем Востоке.

Известно, что в связи с пандемией коронавируса личную встречу на уровне министров провести не удалось, поэтому в мероприятии приняли участие помощники министров и представители посольства ОАЭ в Южной Корее.

Представители двух стран также сошлись во мнении относительно необходимости развития сотрудничества в будущем, а также договорились провести встречу на уровне замминистров.