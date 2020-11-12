Москва, , 15:52 — REGNUM С визитом прибыла в столицу России исполнительный вице-президент, министр экономики, финансов и внешней торговли Венесуэлы Дельси Родригес. Об этом 12 ноября сообщили в посольстве боливарианской республики в России.

«Подтверждаем, что она уже находится в Москве», — приводит слова представителя венесуэльского посольства ТАСС.

При этом ранее стало известно, что Дельси Родригес во время своего визита Москву примет участие во встрече представителей сообщества предпринимателей высокого уровня.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 ноября стало известно, что Национальный избирательный совет Венесуэлы начал проверку автоматических устройств для голосования.