Москва, , 15:47 — REGNUM Судя по тому, как себя вели представители Демократической партии США при подсчете голосов, они были заранее уверены в том, что во всех спорных штатах (то есть там, где общественное мнение исторически не склоняется на одну из сторон) победит именно действующий президент Америки Дональд Трамп. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 ноября заявил политический консультант Анатолий Вассерман.

Следите за развитием событий в трансляции: «В США выбирают президента — все новости»

«Они были в этом уверены. И заранее готовились к массовым фальсификациям, — отметил Вассерман. — Иначе было бы незачем отгонять наблюдателей от Республиканской партии на десяток метров от столов, где велись подсчеты, или вообще выгонять их из помещения. Незачем было бы занавешивать окна на избирательных участках перед началом подсчета и так далее. То есть все это показывает, что они были уверены в предстоящей победе Трампа. Причем они не могли заранее знать, насколько Трамп оторвется от Байдена, и значит, были вынуждены фальсифицировать с большим запасом».

А раз так, то, как подчеркнул Вассерман, есть все основания полагать, что улики, доказывающие эти фальсификации, накопились в товарных количествах.

«И команде Трампа будет легко доказать эти фальсификации в суде, — добавил эксперт. — Поэтому у команды Байдена есть единственный шанс прорваться во власть — это нагнать к зданию Верховного суда такую толпу боевиков, чтобы судьи просто испугались за свою жизнь. И если поведение команды Байдена будет признано приемлемым, то это будет означать конец судебной власти в США и замену ее массовыми истериками».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее кандидат на выборах президента США Джо Байден 12 ноября провёл телефонные переговоры с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

Читайте ранее в этом сюжете: Байден рискует «загреметь под суд», если примет поздравления – Вассерман

Читайте развитие сюжета: Трамп не признает проигрыша до пересчета голосов в штате Джорджия — CNN