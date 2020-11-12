Брюссель, , 15:43 — REGNUM Европейские власти не рассматривают возможность закупки российской вакцины от коронавируса «Спутник V», разработанной центром имени Гамалеи, несмотря на то, что её объявленная эффективность выше, чем у препарата от американской компании Pfizer. Как пояснил официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер, при выборе вакцины Евросоюз ориентируется на европейские компании.

Вакцина Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы много раз объясняли, что наша стратегия ориентируется на компании, которые производят вакцины в Евросоюзе», — приводит ТАСС слова Мамера.

При этом представитель ЕК подчеркнул, что Брюссель продолжает вести переговоры с различными компаниями, которые работают над вакцинами от коронавируса.

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Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября стало известно, что Европейская комиссия собирается подписать соглашение о закупке 300 млн доз вакцины от COVID-19, разработанной совместно американской Pfizer и германской BioNTech. Ранее эти компании объявили о высокой эффективности своей вакцины по итогам одной из стадий клинических испытаний.

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