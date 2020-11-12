Москва, , 15:42 — REGNUM Внесенный в Верховную раду Украины, которым предлагается разрешить на время конфликта в Донбассе принудительно отселять (интернировать) граждан РФ, которых СБУ считает угрожающими национальной безопасности, это настоящий фашизм, Европа должна повлиять на Киев. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 ноября заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Вышка охраны лагеря

«Здесь полностью согласен с (лидером ЛДПР) Владимиром Жириновским — это настоящий фашизм. Сегрегация по национальному признаку. Нынешние киевские власти недалеко ушли от своих героев — приспешников нацистов — Бандеры и Шушкевича», — заявил Слуцкий.

Законопроект «является вопиющим примером нарушения прав человека», возмущен парламентарий.

«Россия не допустит унижения своих граждан, мы будем их защищать, где бы они не проживали», — подчеркнул парламентарий.

«А для Европы — Совета Европы, в первую очередь, это еще один повод обратить внимание на проявление националистической политики на Украине. Считаю, что европейское сообщество должно оказать все свое влияние на Киев и не допустить принятия фашистского закона», — заявил Слуцкий.

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