Москва, , 15:36 — REGNUM В ЛДПР приветствовали решение разместить военную базу РФ в Судане.

«В Судане, на Красном море появится база ВМФ России. Красное море через Аденский залив и Аравийское море напрямую соединено с Индийским океаном. Вот русский солдат и «омыл сапоги» в Индийском океане, как и обещал Владимир Вольфович (Жириновский) 30 лет назад», — отмечают в пресс-службе фракции ЛДПР в Госдуме.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, премьер-министр РФ Михаил Мишустин одобрил проект соглашения между Россией и Суданом о создании пункта материально-технического обеспечения Военно-морского флота (ВМФ) России на территории Судана и поручил представить предложение о подписании соглашения президенту РФ.

Читайте развитие сюжета: Минобороны заказало разработку санитарного бронеавтомобиля для ВДВ и ВМФ