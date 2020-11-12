Киев, 12 ноября 2020, 15:39 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский может начать регулярно вести свой официальный видеоблог. Об этом заявил советник главы офиса президента Михаил Подоляк 12 ноября в интервью изданию «Украинская правда».
Чиновник рассказал, что в данный момент обсуждается два формата блога — моноинтервью и общение с журналистами ряда телеканалов.
По его словам, Зеленский будет записывать видео длиной примерно 10 минут, в которых будет обсуждать 5−6 важнейших тем минувшей недели.
Напомним, ранее Подоляк заявил, что Зеленский и глава офиса президента Украины Андрей Ермак заразились коронавирусом и в данный момент находятся в больнице «Феофания».
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