Киев, , 15:39 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский может начать регулярно вести свой официальный видеоблог. Об этом заявил советник главы офиса президента Михаил Подоляк 12 ноября в интервью изданию «Украинская правда».

Чиновник рассказал, что в данный момент обсуждается два формата блога — моноинтервью и общение с журналистами ряда телеканалов.

«Он готов идти не на видосики, я считаю, что видосики — это мало. Он — больше, чем видосики. Он — президент страны. Но вот именной видеоблог, который президент будет вести регулярно, который будет очень жёстко структурирован — это самое то», — сказал Подоляк.

По его словам, Зеленский будет записывать видео длиной примерно 10 минут, в которых будет обсуждать 5−6 важнейших тем минувшей недели.

Напомним, ранее Подоляк заявил, что Зеленский и глава офиса президента Украины Андрей Ермак заразились коронавирусом и в данный момент находятся в больнице «Феофания».

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