Бишкек, 12 ноября 2020, 15:34 — REGNUM Сотрудники финансовой полиции при участии спецназа в ночь с 11 на 12 ноября провели обыск в особняке, принадлежащем бывшему вице-премьер-министру, экс-председателю регистрационной службы Киргизии Тайырбеку Сарпашеву.
В ведомстве отмечают, что следственное мероприятие прошло в рамках уголовного дела о коррупции, возбужденного по факту незаконного снятия ареста с имущества, принадлежавшего компании, аффилированной с Максимом Бакиевым — сыном беглого экс-президента Киргизии Курманбека Бакиева.
Также стало известно о том, что ранее госслужба по борьбе с экономическими преступлениями арестовала бывшего судью Межрайонного суда столицы Киргизии, который незаконно принял решение о снятии ареста с принадлежавшего Бакиевым особняка и земельного участка, которые подлежали конфискации в доход государства.
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ИА REGNUM напоминает, что во время «Апрельской революции» 2010 года в Киргизии свергли президента Курманбека Бакиева, который сбежал в Минск и получил белорусское гражданство.
Киргизские суды заочно приговорили Курманбека Бакиева и его брата Жаныша Бакиева (бывшего председателя службы госохраны) к пожизненному заключению с конфискацией имущества.
Также аналогичный приговор неоднократно вынесен в отношении укрывшегося от киргизского правосудия в столице Великобритании Максима Бакиева — старшего сына экс-президента Киргизии.
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