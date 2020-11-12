Москва, , 15:32 — REGNUM Россия потребует от партнёров в рамках Договора по открытому небу не передавать Соединённым Штатам данные о полётах над территорией РФ. Об этом 12 ноября заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По словам Лаврова, Вашингтон сейчас активно «обрабатывает» страны НАТО, которые остаются в Договоре по открытому небу, «требуя подписать бумаги» о том, что они будут передавать «потихонечку» данные о своих полётах над Россией. Это совсем непорядочно, сказал Лавров.

Кроме того, добавил министр, Россия будет требовать от партнёров по договору юридических гарантий того, что они не будут мешать самолётам РФ полёты над какой-либо частью своей территории.

«Есть там американские базы, нет там американских баз, это их территория, территория западных стран, остающихся в договоре», — уточнил он.

Как сообщало ИА REGNUM, Договор по открытому небу, который Россия ратифицировала в 2001 году, предполагает эпизодические взаимные облеты территорий стран-участниц для увеличения доверия и открытости стран в сфере вооружений и военной деятельности. Ранее Вашингтон заявил о готовящемся выходе из договора из-за якобы имевших место со стороны Москвы нарушений.

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