Бишкек, , 15:31 — REGNUM Временный президент Киргизии Садыр Жапаров одобрил внесение в конституционный закон о президентских и парламентских выборах поправок о снижении избирательного порога с 7% до 3% для прохождения партий-кандидатов в парламент.

Также изменения в законодательство предусматривают уменьшение избирательного залога с 5 млн до 1 млн сомов (с 4 млн 530 тысяч рублей до 906 тысяч рублей) и возврат избирательного залога партиям, набравшим не менее 1% голосов избирателей. Ранее для этого требовалось заручиться поддержкой не менее 5% проголосовавших граждан.

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Кроме того, вводятся новые ограничения на использование избирателями «формы №2», которая ранее позволяла гражданам голосовать не по месту прописки. Теперь ею смогут воспользоваться только те киргизстанцы, которые в день голосования находятся в других странах.

ИА REGNUM напоминает, что итоги прежних парламентских выборов, состоявшихся 4 октября 2020 года, были аннулированы после произошедших в Бишкеке массовых беспорядков, приведших к отставке правительства и президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова.

Поводом для них послужили массовые фальсификации, в том числе и с использованием «формы №2», а также многочисленные случаи подкупа избирателей.

Центризбирком Киргизии назначил новые парламентские выборы на 20 декабря 2020 года, а досрочные выборы президента — на 10 января 2021 года.