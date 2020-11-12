Москва, , 15:29 — REGNUM Франция и Германия должны отреагировать на деструктивные заявления украинской стороны о Минских договорённостях и заставить Киев уважать и выполнять их. Такое заявление сегодня, 12 ноября, в ходе интервью российским и иностранным СМИ сделал министр иностранных дел Сергей Лавров.

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Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что у России есть колоссальные претензии к Берлину и Парижу по урегулированию на Украине.

«Прятаться за пять принципов Евросоюза, которые гласят, что с Россией все будет хорошо, как только Россия выполнит Минские договорённости, это уже, знаете, граничит с нечистоплотностью дипломатической и политической», — сказал Лавров.

Глава МИД РФ подчеркнул, что Минским договорённостям нет альтернативы, поэтому Берлин и Париж должны «возвысить свой голос» и отреагировать на заявления Украины об «устаревших и просроченных» Минских договорённостях, а также перестать потакать подобному подходу Киева на их подрыв.

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«Пока этого не будет сделано, мы будем считать, что Берлин и Франция потакают разрушению того, что было создано их руками, это уже будет второе предательство своих собственных договоренностей», — отметил Лавров, подчеркнув, что альтернативы минским договорённостям нет.

Как сообщало ИА REGNUM, после госпереворота на Украине в феврале 2014 года Луганская и Донецкая Народные Республики объявили о своей независимости от Киева. После этого между вооружёнными силами Украины и ополченцами начались бои. Киевский власти не намерены мириться с итогами референдума и продолжают считать территорию Донбасса своей. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в ходе встреч контактной группы в Минске.