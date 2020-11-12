Сочи, Краснодарский край, 12 ноября 2020, 15:29 — REGNUM С приглашением посетить Абазию обратился к президенту России Владимиру Путину его абхазский коллега Аслан Бжания, который находится с рабочим визитом в России. Он заявил об этом 12 ноября во время встречи с российским лидером в Сочи.
«Хотел бы довести до вашего сведения, вы всегда являетесь желанным гостем у нас в Абхазии. Приглашаю к нам в гости», — сказал Бажния.
В свою очередь, президент России поблагодарил своего абхазского коллегу за данное приглашение.
«Благодарю вас, спасибо», — сказал Путин.
Кроме того, президент Абхазии выразил России благодарность за оказываемую республике помощь в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции.
«Друзья, как известно, познаются в беде: в последнее время в условиях пандемии мы еще раз эту поддержку почувствовали. Я хотел бы поблагодарить руководство министерства обороны (России) за тот госпиталь, который развернут у нас. Помощь нам оказывают российские медики», — заявил он.
Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября депутаты парламента Абхазии провели совещание с представителями Совета безопасности республики, Службы государственной безопасности (СГБ), Генпрокуратуры и министерства обороны в связи тем, что в селе Аибга, которое находится на спорной с Россией территории, был построен мост.