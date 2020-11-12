Калуга, , 15:20 — REGNUM В Калуге сегодня, 12 ноября, под председательством руководителя комитета Городской думы по правовому обеспечению местного самоуправления Андрея Макарова состоялись публичные слушания, на которых рассматривались изменения в устав города. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, в слушаниях приняли участие глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, депутаты Городской думы, руководители подразделений Городской управы и жители города.

В Калуге рассмотрели изменения в городской устав Пресс-служба Городской думы Калуги

Устав приводится в соответствие с действующим федеральным законодательством. Так, согласно поправкам, органы местного самоуправления получают право предоставлять сотрудникам, замещающим должность участкового уполномоченного полиции и членам их семей, жилое помещение на период замещения должности.

В Калуге рассмотрели изменения в городской устав Пресс-служба Городской думы Калуги

Дополняются гарантии осуществления депутатской деятельности. Предусматривается введение в структуру Городской думы должности первого заместителя председателя думы, что позволит повысить эффективность работы представительного органа.

Также уточняется место официального обнародования муниципальных нормативных правовых актов — в общедоступном месте в здании Городской управы, расположенном по адресу улица Ленина, 93.

Поправки были одобрены участниками публичных слушаний.