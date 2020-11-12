Москва, , 15:12 — REGNUM Соединённым Штатам со своей архаичной избирательной системой надо меньше заботиться о выборах в других странах, заявил 12 ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«У них (США) избирательная система, наверное, самая архаичная из всех, которые существуют в мало-мальски значимых странах мира», — сказал Лавров на онлайн пресс-конференции.

Министр добавил, что США не стоит беспокоиться, как минимум, «нашими проблемам, которые они у нас обозначают».

«И желательно, чтобы поменьше беспокоились о проблемах в других странах, которые такого же свойства», — добавил глава МИД РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров заявил, что Россия привыкла к тому, что полагаться следует только на себя. Государства Запада оказались совершенно ненадёжными и недоговороспособными, отметил он.

Он отметил, что администрация США может ввести против России новые санкции, это происходило «уже 46 раз». Западные страны не раз срывали на России злость за свои проколы в политике.

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