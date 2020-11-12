Тбилиси, , 15:23 — REGNUM Оппозиционные партии Грузии планируют провести акцию протеста в один из дней визита в страну государственного секретаря Майка Помпео. Об этом, как передает телеканал Palitra News, 12 ноября рассказал журналистам лидер партии «Европейская Грузия» Гиги Угулава.

«С одной стороны это будет, митинг, посвященный тотальному мошенничеству, и в то же время будет торжественная встреча с господином Помпео. Место и формат будут совершенно другими, никаких политических выступлений не будет», — сказал Угулава.

Он отметил, что во время протестной акции будут соблюдены меры по профилактике распространения коронавируса. Для участников митинга на асфальт наклеят стикеры, стоя на которых протестующие будут соблюдать социальную дистанцию.

«Мы поприветствуем нашего стратегического партнера американскими флагами и в то же время заявим, что выборы в этой стране были полностью сфальсифицированы. Больше не будет никаких заявлений», — заявил представитель «Европейской Грузии».

Напомним, Помпео ранее объявил, что планирует пробыть в Грузии 17 и 18 ноября.

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