Киев, , 15:30 — REGNUM Украинские министерства неудовлетворительно выполняют государственный оборонный заказ. Об этом заявил глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в ходе межведомственного совещания по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса страны, сообщила 12 ноября пресс-служба СНБО.

Речь идёт о выполнении ряда задач, касающихся реформирования оборонно-промышленного комплекса Украины. Основными виновниками отставания глава СНБО назвал министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства, а также министерство обороны Украины.

Данилов считает причиной происходящего пандемию COVID-19.

«Субъекты сектора безопасности и обороны должны выполнять возложенные на них задачи в полном объёме», — сказал он.

По итогам совещания, вышеуказанным министерствам было поручено в двухнедельный срок принять меры по исправлению сложившейся ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Данилов призвал установить и опубликовать итоги местных выборов на Украине, подчеркнув, что все законные сроки для этого уже вышли.

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