Лондон, , 15:14 — REGNUM В связи с решением об отстранении четырех депутатов оппозиции в Законодательном совете Гонконга посол КНР в Великобритании Лю Сяомин вызван в британское министерство иностранных дел. Об этом 12 ноября сообщает агентство Reuters.

При этом ранее глава МИД Великобритании Доминик Рааб снова выступил с обвинением Китая в нарушении Объединенной китайско-британской совместной декларации о передаче Гонконга КНР.

«Использование Пекином новых правил, чтобы дисквалифицировать четырех законодателей в Гонконге, представляет собой прямое нарушение юридически обязывающей Объединенной китайско-британской декларации», — приводит слова Рааба пресс-служба британского МИД.

Также он заявил, что КНР снова нарушила свои обязательства и подорвала высокую степень автономии Гонконга.

«Соединенное Королевство продолжит стоять на страже интересов населения Гонконга, открыто заявляя о нарушениях их прав и свобод. Вместе с нашими международными партнерами мы будем требовать от Китая исполнения обязательств, которые он добровольно взял на себя в соответствии с международным правом», — указал глава МИЛ Британии.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 ноября стало известно, что в Пекине завершилась 23-я сессия Постоянного комитета ВСНП, которая в числе других рассмотрела вопрос о квалификации членов Законодательного совета (парламента) Специального автономного района Сянган (Гонконг).