Санкт-Петербург, 12 ноября 2020, 15:13 — REGNUM Временно исполнявшая обязанности главы комитета по образованию Санкт-Петербурга Ирина Асланян покинула свой пост, об этом 12 ноября ИА REGNUM сообщили в комитете по образованию.
Отметим, что данные по Ирине Асланян были удалены с официального сайта Смольного. На ее место назначен бывший коллега Аслянан, заместитель председателя комитета Александр Ксенофонтов.
«Ирина Александровна Асланян написала заявление по собственному желанию и покинула комитет по образованию в связи со сменой места работы, которое не связано с госслужбой», — пояснили в ведомстве.
Напомним, в июле 2020 года комитет лишился своего многолетнего руководителя Жанны Воробьевой.
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