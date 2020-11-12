Москва, , 15:08 — REGNUM Германия взяла на себя роль лидера в противостоянии с Россией в Европе. Об этом сегодня, 12 ноября, в ходе интервью российским и иностранным СМИ заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Halt Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Я сказал Хайко Маасу (министру иностранных дел ФРГ. — Прим. ИА REGNUM), я могу это повторить, потому что, думаю, это уже ни для кого не секрет, что мы видим, как Германия взяла на себя роль лидера нового обострения в отношениях с Российской Федерацией», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства, комментируя ситуацию с «отравлением» российского блогера Алексея Навального.

Лавров подчеркнул, что такая позиция Берлина тревожит Москву, в том числе «и с точки зрения той глобальной роли, которую Германия играла, играет в Европе и далее планирует играть».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Германии бездоказательно обвинили российское руководство в причастности к «отравлению» боевым ядом блогера Алексея Навального. В ЕС в этой связи объявили о санкциях против России, которые коснулись в том числе директора ФСБ Александра Бортникова и первого заместителя главы администрации президента РФ Сергея Кириенко.