Киев, , 15:07 — REGNUM ЕС мог бы объявить Украину кандидатом на вступление в союз в 2027 году, заявил посол Литвы в Киеве Вальдемарас Сарапинас.

Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Свое высказывание Сарапинас сделал в интервью «Интерфакс-Украина», материал опубликован сегодня, 12 ноября.

Дипломат пояснил, что в 2027 году состоится второе председательство Литвы в Совете ЕС, в ходе которого и может быть утверждено решение по Украине.

Он также напомнил о существовании инициативы литовского экс-премьера Андрюса Кубилюса «Украина-2027», цель которой — помочь объединить усилия стран-членов и учреждений ЕС для помощи Украине в выполнении реформ.

«Это амбициозный план… Чтобы он осуществился, для Украины важно закрепить успехи и в дальнейшем решительно выполнять реформы, а для ЕС — всячески и последовательно поддерживать европейский выбор Украины», — добавил он.

ИА REGNUM напоминает, что ранее представители ЕС неоднократно заявляли, что вопрос вступления Украины в Евросоюз на повестке дня не стоит и в ближайшей перспективе стоять не будет. Более того, в Брюсселе заявляли, что из-за нынешнего конституционного кризиса и отмены части антикоррупционной реформы Украина может лишиться безвизового режима с ЕС.