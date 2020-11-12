Москва, , 15:10 — REGNUM Российские власти не исключают, что блогера Алексея Навального отравили боевым ядом в Германии или в самолёте, который его туда доставил. Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил 12 ноября в интервью российским и иностранным СМИ.

По его словам, произошедшее с Навальным с точки зрения проникновения в его организм боевых отравляющих веществ могло произойти уже в Германии или во время его транспортировки в берлинскую клинику «Шарите». У Москвы есть основания так полагать.

«Возникают вопросы, какие люди, помимо врачей, были на борту этого самолёта», — сказал Лавров.

Это уже не медицинские вопросы. Речь идёт о том, кто мог иметь отношение к инциденту за пределами непосредственно врачебных кругов, добавил министр.

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