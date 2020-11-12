Париж, , 15:06 — REGNUM За несколько часов до пресс-конференции, посвященной итогам «антикоронавирусного» карантина, премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что «время расслабляться еще не пришло».

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Как сообщает Le Monde в четверг, 12 ноября, глава французского правительства не собирается отменять режим самоизоляции, введенный во Франции две недели назад.

«Мы посмотрим, нужно ли усилить или ослабить режим, исходя из эпидемиологических данных. Распространение вируса слегка замедлилось, но не время расслабляться», — заявил Кастекс.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие 24 часа во Франции было выявлено 35 489 новых случаев заражения SARS-CoV-2, общее число выявленных случаев инфицирования в стране превысило 1,865 млн.

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