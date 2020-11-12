Москва, 12 ноября 2020, 14:57 — REGNUM В Госдуме осудили законопроект правительства Украины, которым предлагается разрешить на время конфликта в Донбассе принудительно отселять (интернировать) граждан РФ, которых СБУ считает угрожающими национальной безопасности, передает корреспондент ИА REGNUM 12 ноября.

Вид на бараки концентрационного лагеря Дахау
Вид на бараки концентрационного лагеря Дахау

«Инициатива, рожденная в кабмине Украины и касающаяся так называемого интернирования в специальные лагеря граждан России на территории Украины, является прямой угрозой геноцида россиянам и всему русскоговорящему населению. Администрация Зеленского таким образом ярко вскрыла свою людоедскую сущность. Эту преступную идею очевидно подсказали руководству в Киеве нациствующие элементы, продолжающие диктовать свои законы на Украине», — заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

По его мнению, подобные инициативы могут также являться предвестниками подготовки Украины к очередному марш-броску на Донбасс в надежде вернуть регион под управление Киева.

«Идеи об интернировании и спецлагерях уж очень напоминают события в Германии 30-х годов, когда пришедшие к власти нацисты готовились к этническим чисткам. Чем это закончилось, помнит весь мир, кроме забывчивых и плохо изучающих исторический опыт украинских политиканов», — отметил парламентарий.