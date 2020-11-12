Москва, , 14:57 — REGNUM В Госдуме осудили законопроект правительства Украины, которым предлагается разрешить на время конфликта в Донбассе принудительно отселять (интернировать) граждан РФ, которых СБУ считает угрожающими национальной безопасности, передает корреспондент ИА REGNUM 12 ноября.

Вид на бараки концентрационного лагеря Дахау

«Инициатива, рожденная в кабмине Украины и касающаяся так называемого интернирования в специальные лагеря граждан России на территории Украины, является прямой угрозой геноцида россиянам и всему русскоговорящему населению. Администрация Зеленского таким образом ярко вскрыла свою людоедскую сущность. Эту преступную идею очевидно подсказали руководству в Киеве нациствующие элементы, продолжающие диктовать свои законы на Украине», — заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

По его мнению, подобные инициативы могут также являться предвестниками подготовки Украины к очередному марш-броску на Донбасс в надежде вернуть регион под управление Киева.

«Идеи об интернировании и спецлагерях уж очень напоминают события в Германии 30-х годов, когда пришедшие к власти нацисты готовились к этническим чисткам. Чем это закончилось, помнит весь мир, кроме забывчивых и плохо изучающих исторический опыт украинских политиканов», — отметил парламентарий.