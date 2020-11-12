Сочи, Краснодарский край, , 14:59 — REGNUM Экономический «партнёр номер один» для Абхазии — по-прежнему Россия. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 12 ноября на встрече с абхазским президентом Асланом Бжанией.

Президент Абхазии Аслан Бжания и президент России Владимир Путин на встрече 12 ноября Kremlin.ru

Путин отметил, что сейчас можно без спешки в спокойной обстановке поговорить о процессе развития отношений Москвы и Сухума. На оба государства негативно влияет пандемия коронавируса.

«К сожалению, пандемия оказывает влияние на экономику, хотя, безусловно, Россия остается партнером номер один [для Абхазии]», — сказал российский лидер.

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