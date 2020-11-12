Киев, , 14:53 — REGNUM Городской глава Черкасс (областной центр на Украине) Анатолий Бондаренко не поддерживает решение правительства о введении «карантина выходного дня».

Об этом он заявил сегодня, 12 ноября, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Большей дурости, чем карантин выходного дня, я не видел», — отметил мэр.

Он выразил мнение, что все предприниматели города имеют право работать в выходные дни с соблюдением карантинных норм.

«Все предприниматели работают и наполняют бюджет города… именно за этот бюджет мы и лечим всех горожан», — заявил Бондаренко.

ИА REGNUM напоминает, что 11 ноября правительство Украины официально ввело «карантин выходного дня» до конца ноября. Власти целого ряда городов уже заявили, что не будут подчиняться этому решению. Некоторые региональные власти выбрали еще более жесткий вариант противостояния — в частности, Львовский городской совет будет оспаривать в суде решение об усилении карантина на выходных.