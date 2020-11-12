Москва, , 14:53 — REGNUM Русофобия стала частью политической культуры в Соединённых Штатах, заявил 12 ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Диагноз Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«За последние четыре года, ну начиная с последних месяцев президентства (Барака) Обамы, такая была русофобия посеяна в американском обществе, что сейчас это уже стало частью политической культуры», — сказал Лавров на онлайн пресс-конференции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров заявил, что Россия привыкла к тому, что полагаться следует только на себя. Государства Запада оказались совершенно ненадёжными и недоговороспособными, отметил он.

Он отметил, что администрация США может ввести против России новые санкции, это происходило «уже 46 раз». Западные страны не раз срывали на России злость за свои проколы в политике.

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