Тбилиси, , 14:56 — REGNUM Лидеры правящей партии «Грузинская мечта» и ряда оппозиционных партий 12 ноября прибыли на встречу в резиденцию посла США в Тбилиси. Об этом сообщает «Общественное телевидение».

По информации журналистов на встрече также будут присутствовать послы Евросоюза и стран ЕС.

«Мы постоянно встречаемся с нашими международными партнерами, предоставляем информацию о нарушениях на выборах. Мы никогда не отказывались от диалога, но этот диалог должен привести к результатам», — сказала перед встречей журналистам лидер партии «Альянс патриотов Грузии» Ирма Инашвили.

Комментарий также дал председатель «Лейбористкой партии» Шалва Нателашвили. Он заявил, что продолжает настаивать на проведении повторных выборов.

Как сообщало ИА REGNUM, на выборах в парламент Грузии, по данным ЦИК, победила правящая партия «Грузинская мечта». Оппозиционные партии не признали итоги голосования, отказались входить в парламент и начали проводить массовые акции протеста.

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