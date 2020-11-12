Москва, , 14:48 — REGNUM Ответные санкции против Германии и Франции приняты российской стороной из-за ситуации с «отравлением» блогера Алексея Навального. Об этом глава МИД России Сергей Лавров заявил 12 ноября в ходе пресс-конференции.

Рикошет Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Он отметил, что локомотивом санкций, принятых в Евросоюзе после инцидента с российским блогером, была Германия. Санкции затронули руководящих сотрудников администрации президента РФ, следовательно, ответ Москвы будет зеркальным.

«Они уже приняты, об этом вскоре мы сообщим нашим германским и французским коллегам», — сказал Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Германии обвинили российское руководство в причастности к «отравлению» боевым ядом блогера Навального, не предъявив никаких доказательств. В ЕС в этой связи объявили о санкциях против России, которые коснулись в том числе директора ФСБ Александра Бортникова и первого заместителя главы администрации президента РФ Сергея Кириенко.

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