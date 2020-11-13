Ватикан, , 00:45 — REGNUM Прошедшие в США выборы открывают ранее невиданные возможности для Республиканской партии, считают в американском издании National Catholic Register. В чем состоят эти возможности, рассказывает в своем обзоре редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Выборы в США (сс) Phil Roeder

По мнению NationalCatholicRegister, Республиканская партия способна стать местом слияния социального консерватизма и многонационального экономического народничества, при этом тяготея к большей согласованности с социальными представлениями Католической церкви. То, что подобный поворот вероятен, предполагается из предварительных данных о самом высоком за последние 60 лет уровне поддержки небелыми американцами кандидата в президенты от республиканцев. Их доля среди голосующих за Трампа составила 26% (до того максимум был в 1960 году при Ричарде Никсоне — 32%).

За президента-республиканца стали не только чаще голосовать латиноамериканцы, но и «синие воротнички» — традиционный электорат демократов.

По мнению католических экспертов, Трамп популярен в этих группах по причине их растущего отчуждения от укрепляющегося секулярного подхода Демпартии. Эти люди голосовали не столько за республиканца, сколько против демократа, потому что партия демократа воспринимается как враг традиционных и религиозных взглядов латиноамериканцев и афроамериканцев. Кроме того, указывается, что демократы стали партией городских элит, а республиканцы — многонациональной партией бедных.

Поэтому, даже если исход выборов будет решен не в пользу Трампа, его влияние на Республиканскую партию, на укрепление в ней социального консерватизма и экономического народничества, останется надолго.

О других темах, которые обсуждает мировая католическая пресса, читайте в обзоре Станислава Стремидловского «США по итогам выборов: расколотая страна и разделенная Церковь».