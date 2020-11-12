Киев, 12 ноября 2020, 14:49 — REGNUM Власти Украины обязаны использовать любые возможности по спасению граждан от COVID-19. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович, сообщил 12 ноября телеканал 112.ua.
Рабинович предложил руководству Украины быть последовательным и не покупать российское топливо и другие товары. В противном случае следует использовать возможность закупить российскую вакцину, считает он.
Напомним, ранее Медведчук заявил, что власти Украины, отказавшись от российской вакцины, поставили политические амбиции выше жизни людей.
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