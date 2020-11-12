Киев, , 14:49 — REGNUM Власти Украины обязаны использовать любые возможности по спасению граждан от COVID-19. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович, сообщил 12 ноября телеканал 112.ua.

«Если есть малейший шанс спасти хотя бы одну жизнь, а тут речь идет о сотнях тысяч, то мы должны обращаться к кому угодно», — считает он.

Рабинович предложил руководству Украины быть последовательным и не покупать российское топливо и другие товары. В противном случае следует использовать возможность закупить российскую вакцину, считает он.

«Дам совет нашему правительству и президенту — возьмите трубку, наберите Медведчука (председателя партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука — ИА REGNUM), извинитесь перед ним и попросите ещё раз поехать в Москву и немедленно попросить для наших граждан вакцину», — подытожил парламентарий.

Напомним, ранее Медведчук заявил, что власти Украины, отказавшись от российской вакцины, поставили политические амбиции выше жизни людей.

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