Москва, , 14:37 — REGNUM На сегодняшний день пока нет оснований для направления поздравлений в адрес нового лидера Соединённых Штатов. Об этом сегодня, 12 ноября, в ходе интервью российским и иностранным СМИ заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Глава российского внешнеполитического ведомства признался, что его удивляет такое повышенное внимание к этому вопросу.

«Поздравления обычно направляют после того, как официально объявлены результаты выборов. В США этого не произошло», — пояснил Лавров.

Он добавил, что те, кто уже направил свои поздравления победителю президентской гонке в США, опираются на результаты подсчёта ведущих американских СМИ и соцсетей, однако это не официальные итоги голосования.

«Если в чьих-то традициях направлять государственные поздравления на таких основаниях, мы не можем с этим ничего поделать. Но у нас несколько иной подход, — подчеркнул глава МИД РФ. — Нужно дождаться официального объявления».

Как сообщало ИА REGNUM, выборы президента США состоялись 3 ноября. Подсчёт голосов не завершён до сих пор. Несмотря на это кандидат от Демократической партии, бывший вице-президент Джозеф Байден 7 ноября заявил о своей победе на президентских выборах, а ранее об этом объявили крупнейшие американские СМИ.

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Согласно данным опроса, проведённого агентством Reuters и исследовательской компании Ipsos, почти 80% граждан страны считают победителем выборов Байдена. Победу действующему президенту США Дональду Трампу отдали всего 3% опрошенных. При этом 13% респондентов указали на то, что окончательные итоги голосования ещё не определены.

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