Тбилиси, , 14:45 — REGNUM Члены движения «Позор» 12 ноября организовали возле здания МВД Грузии в Тбилиси протестную акцию под лозунгом «Дрова — не преступление». Об этом сообщает телеканал Palitra News.

Как рассказали участники акции журналистам, они выражают протест против обвинительных приговоров, которые вынесли их соратникам по движению. Активисты заявляют, что товарищи были наказаны якобы за то, что пытались пронести дрова к месту, где проходила акция протеста.

Приговор трём членам движения «Позор» Тбилисский городской суд вынес сегодня, 12 ноября. Их признали виновными по статьям «Мелкое хулиганство» и «Сопротивление законным требованиям правоохранителей». Одного из обвиняемых приговорили к трём суткам ареста, а двоих к штрафам в размере 1500 лари (около $450) и 1000 лари (около $300).

Стоит отметить, что задержанные участвовали в акции гражданского неповиновения в ночь на 10 ноября возле парламента Грузии, участники которой выражали протест против введения комендантского часа. Когда трое активистов попытались пронести туда дрова для костра, сотрудники полиции не позволили этого сделать. После того, как возникла потасовка, задержанных увезли в участок.

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