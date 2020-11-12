Москва, , 14:37 — REGNUM Поведение Германии в ситуации вокруг российского блогера Алексея Навального неприемлемо, действия Берлина не соответствуют международным нормам. Об этом 12 ноября заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«(В ситуации с Навальным) есть почва для того, чтобы объявить действия наших немецких коллег абсолютно неприемлемыми и не соответствующими международным обязательствам», — сказал Лавров на онлайн пресс-конференции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что в инцидентах с «химическими атаками» в Сирии, «отравлением» экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и блогера Алексея Навального используется общая схема. Во всех инцидентах множество нестыковок и даже фантастики, однако на Западе серьёзно обсуждать их не хочет никто.

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