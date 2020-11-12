Ярославль, , 14:28 — REGNUM Мэр Ярославля Владимир Волков проехал на автобусе по отремонтированной части Добрынинского путепровода. Об этом градоначальник написал на своей странице в Facebook.

Мэр Ярославля в автобусе Страница Владимира Волкова в Facebook

«Сегодня совместно с представителями общественности и подрядной организации проехали на автобусе по открытой части Добрынинского путепровода. Вчера после получения всех экспертиз движение по мосту было открыто. Это позволит разгрузить автомобильные пробки на проспекте Октября. К прежней работе вернулся и общественный транспорт. Движение маршрутов производится по прежним схемам и расписаниям», — написал Владимир Волков.

Мэр пообещал, что «приложит все усилия», чтобы открыть в 2021 году движение по четырём полосам. Как ранее сообщало ИА REGNUM, полное открытие моста отложено из-за обнаруженных дефектов.

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