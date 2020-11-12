Тбилиси, , 14:27 — REGNUM Тбилисский городской суд вынес обвинительный приговор троим участникам акции гражданского неповиновения, которая проходила в ночь с 9 на 10 ноября возле здания парламента Грузии. Об этом 12 ноября сообщает телеканал «Рустави 2».

По данным журналистов, задержанных признали виновными по статьям «Неповиновение законным требованиям правоохранителей» и «Мелкое хулиганство». Все трое являются активистами общественного движения «Позор».

Сообщается, что Гиорги Мжаванадзе суд приговорил к трём суткам ареста, а Нодара Рухадзе и Лексо Мачавариани — к штрафу в размере, соответственно 1500 лари (около $450) и 1000 лари (около $300).

«Мы собираемся обжаловать решение, но мы точно знаем, что оно не будет иметь никаких последствий, потому что мы знаем условия и страну, в которой живем», — заявил Рухадзе во время судебного заседания.

Напомним, в ночь на 10 ноября движение «Позор» проводило акцию неповиновения в знак протеста против введения комендантского часа. Трех активистов движения задержали, когда они отошли от места проведения акции, чтобы принести дрова для костра. Во время их задержания произошла потасовка между протестующими и сотрудниками полиции. Другим участникам акции, которые провели ночь возле парламента, выписали штрафы в размере 2000 лари (около $600) за нарушение карантинного режима.

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