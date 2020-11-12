Барнаул, , 14:22 — REGNUM Скандальную историю с задержанием во Владимире теперь уже бывшего главы ГБУЗ ВО «Медицинский информационно-аналитический центр», подозреваемого в присвоении более 80 млн рублей, выделенных в рамках нацпроекта «Здравоохранение», корреспонденту ИА REGNUM прокомментировал кандидат медицинских наук, алтайский общественник — основатель школы реальной политики Константин Емешин. По его словам, часто регионы становятся заложниками коррупционных схем федеральных чиновников.

«К сожалению, это типичные ситуации для государственных закупок за счет «централизованных средств». А именно: федеральные чиновники, сосредоточив в своем распоряжении финансовые ресурсы, придумывают всевозможные красивые нацпроекты. И федералы предлагают региональным властям: «Срочно подайте заявки на участие в нацпроекте». При этом регионалов успокаивают, что оплата будет произведена за счет федеральных средств, то есть регионалам денег не надо изыскивать. Естественно, в регионе это воспринимается как «подарок» от мудрой федеральной власти.

Вспоминаю, как еще в конце 90-х я работал в здравоохранении и главный врач Хабарской ЦРБ (Алтайский край. — Прим. ИА REGNUM) доверительно поделился, что ему в сельскую больницу поставили дорогостоящий рентгеновский аппарат. Но ему в селе не нужен такой многофункциональный аппарат, который мог делать обследование пациента даже для операций на сердце, которые в сельской больнице никогда не делают. Аналогичные технологии «закупки» за счет централизованного финансирования нацпроектов продолжились в начале 2000-х. Причем региональные власти должны были обеспечить прием этого оборудования, подготовку помещений.

В Алтайском крае был и подобный прецедент при закупке компьютерных томографов. Платит федеральный центр, и, как правило, негласно поступает губернатору «рекомендация» — у кого должны быть произведены подобные закупки. Губернатор понимает, что если он не выполнит этих «рекомендаций», то в регион не придет медицинская техника или не будет построен объект. После того, как ряд проектов потерпели крах и в Барнауле много лет возводили травматологический центр, якобы закупленный за счет средств нацпроекта «Здравоохранение», то на федеральном уровне начались проверки и ниточки уголовных дел потянулись в регионы.

Читайте также: Обвиняемых в мошенничестве при закупке томографов на Алтае будут судить

В Алтайском крае звучало дело о закупке компьютерных томографов по завышенным ценам. Но поскольку деньгами командовали федералы, то в регионе это дело «спустили на тормозах», доведя до суда лишь дело в отношении заместителя главного врача краевой больницы по гражданской обороне, обвинив его в том, что он дал необоснованное заключение о выборе фирмы для поставки этого оборудования.

Поэтому произошедший во Владимире случай — это ТИПИЧНЫЙ классический пример, когда при закупках за счет федеральных централизованных средств регионы стоят перед выбором: « Дареному коню в зубы не смотрят» . А на федеральном уровне процветают отлаженные механизмы коррупции, которые звучат красиво — как «национальный проект», а реально это, как правило, — бизнес-интересы коммерческих структур, аффилированные с тем или иным высоким чиновником».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее следователи задержали во Владимире бывшего главу ГБУЗ ВО «Медицинский информационно-аналитический центр», подозреваемого в присвоении более 80 млн рублей, выделенных в рамках нацпроекта «Здравоохранение». По их мнению, в техзадание к тендеру были внесены требования с конкретными моделями производителей известных марок и установлена «заведомо завышенная начальная (максимальная) цена контракта». Оборудование поставили, но при оценке выяснилось, что оно стоит не свыше 121 млн рублей, а максимум — 40 млн рублей. Ущерб бюджету Владимирской области оценили в 80 млн рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Скандал с нацпроектом «Здравоохранение»: бюджетные миллионы ушли в карман?