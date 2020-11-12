Москва, , 14:22 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров 12 ноября провел телефонный разговор со своим коллегой из Армении Зограбом Мнацаканяном. Он сообщил об этом 12 ноября в ходе пресс-конференции.

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«Мы общаемся с нашими армянскими коллегами: <…> я сегодня утром разговаривал с министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном», — сказал Лавров, добавив, что накануне президент России Владимир Путин пообщался по телефону с армянским премьер-министром Николом Пашиняном,

Также глава российского МИД рассказал, что 11 ноября он также провел телефонный разговор со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.

«Вчера я общался с министром иностранных дел Азербайджана, который также подтвердил заинтересованность в продолжении сотрудничества с сопредседателями (Минской группы ОБСЕ по Нагорному Карабаху)», — отметил Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что последние договорённости по Нагорному Карабаху, достигнутые при участии России, предусматривают реальный механизм мониторинга обстановки в регионе.