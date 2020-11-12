Ереван, , 14:16 — REGNUM Для международного признания Нагорного Карабаха сегодня есть «более весомые доводы», заявил 12 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Никол Пашинян Иван Шилов © ИА REGNUM

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"Международное признание Республики Арцах становится абсолютным приоритетом. Причём для международного признания сейчас есть более весомые доводы», — сказал он в своём видеообращении к согражданам.

При этом о каких именно доводах идёт речь, Пашинян не уточнил.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне президент России Владимир Путин подписал указ «О мерах по поддержанию мира в Нагорном Карабахе».

Согласно документу, в Нагорный Карабах направляются 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров и 380 единиц автомобильной и специальной техники.

Срок пребывания миротворцев составит пять лет с автоматическим продлением на последующие пятилетние периоды, если Азербайджан и Армения не заявят о прекращении договоренностей за шесть месяцев до прекращения пятилетнего периода.

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