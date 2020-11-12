Иерусалим, , 14:15 — REGNUM Заместитель начальника полиции, расследовавший дело израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, уйдет в отставку, сообщает Jerusalem Post 12 ноября.

Заместитель начальника полиции Эли Асаяг, возглавлявший подразделение, расследовавшее дело 3000 и дело 4000 против премьер-министра Биньямина Нетаньяху, объявил, что уходит в отставку. Асаяг служил в подразделении израильской полиции Лахав 433.

Это объявление было сделано после 35-летней карьеры и, как сообщается, потому, что Асаяг не был повышен в должности.

Против Нетяньяху начиная с 2016 года велось несколько уголовных расследований. Дело 3000 называют крупнейшим коррупционным скандалом в истории Израиля (оно касается закупкой министерством обороны немецких подлодок), дело 4000 касается подозрений Нетяньяху в том, что он на посту министра связи утвердил сделку о слиянии компаний «Безек» и «Йес» в обмен на положительные публикации о себе на портале «Walla!».