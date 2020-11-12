Москва, , 14:18 — REGNUM Утверждения о якобы потере Россией Кавказа после трёхстороннего заявления о прекращении боёв в Нагорном Карабахе являются «диванной аналитикой». Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров 12 ноября в интервью российским и зарубежным СМИ.

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Заявление о прекращении огня вызвало много крайних оценок, от эйфории до истерики. Россия якобы проиграла Кавказ, а следующим проиграет Крым. Волна с обвинениями России в предательстве поднялась в социальных сетях и либеральной прессе, сказал министр.

«Это такая диванная, знаете, аналитика, на неё надо, наверное, внимания обращать поменьше», — призвал Лавров.

Он назвал откровенной ложью заявления о том, что Россия якобы заинтересована в продолжении нагорнокарабахского конфликта, в том, чтобы он не решался годами.

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