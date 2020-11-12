Москва, , 14:10 — REGNUM Волнения, которые начались в Белоруссии после выборов президента страны, беспокоят российские власти, однако последние удовлетворены тем, что число участников акций снижается. Об этом 12 ноября сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции.

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«Если в целом оценивать ситуацию (в Белоруссии), мы, конечно, обеспокоены тем, что продолжаются там различные волнения, хотя удовлетворены тем, что эти протесты сходят на нет. Число участников несанкционированных акций сокращается, как я понимаю», — сказал глава МИД России.

При этом он указал, что вопрос о конституционной реформе в Белоруссии в настоящее время активно обсуждается и в нем не было каких-либо остановок.

«Есть четкий график, есть содержание, которое объясняется населению. Это и ограничения полномочий президента, и перераспределение части обязанностей главы государств между законодательным органом власти, между правительством, региональными структурами», — также добавил Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что президент России Владимир Путин провел 11 ноября телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.