Екатеринбург, , 14:20 — REGNUM Задач по объединению субъектов Уральского федерального округа (УрФО) не ставилось, заявил полномочный представитель президента в округе Владимир Якушев на пресс-конференции.

Каждый уральский регион является самостоятельным субъектов, подчеркнул чиновник. Например, не планируется объединять Курганскую область с другими регионами.

Своя специфика есть у «тюменской матрёшки» (ХМАО, ЯНАО и Тюменская область), добавил Якушев. «История Тюменской области и тот механизм, который на сегодняшний день существует, доказал свое право на жизнь», — считает полпред.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее чиновник призвал не допустить перегибов с ограничениями по COVID-19, чтобы не допустить вреда экономике.

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