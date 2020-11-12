Сунжа, Ингушетия, , 14:06 — REGNUM В Ингушетии состоялись выборы мэра города Сунжа. На пост градоначальника был избран Хаваш-Багаудин Сапралиев. За него проголосовали 13 из 14 депутатов горсовета, пишет «Интерфакс-Юг».

Всего в конкурсе на должность мэра участвовали десять человек. К итоговому этапу подошли двое из них — действующий мэр Хаваш-Багаудин Сапралиев и Ахмед Албаков.

Сапралиев был назначен на должность исполняющего обязанности главы администрации Сунжи в декабре 2019 года, после ухода в отставку предыдущего градоначальника Магомеда Албакова. До этого назначения Сапралиев работал помощником-советником главы администрации Назрани.

Избрание нового мэра понадобилось после обновления совета депутатов города, который произошел в единый день голосования в сентябре 2020 года.

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