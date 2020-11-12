Москва, , 13:50 — REGNUM Ротация российских миротворцев в Нагорном Карабахе будет проходить не реже двух раз в год. Это следует из указа президента России «О мерах по поддержанию мира в Нагорном Карабахе», опубликованного на портале правовой информации.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

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Глава государства Владимир Путин подписал указ 10 ноября. Согласно документу, в Нагорный Карабах направляются 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров и 380 единиц автомобильной и специальной техники.

Срок пребывания миротворцев составит пять лет с автоматическим продлением на последующие пятилетние периоды, если Азербайджан и Армения не заявят о прекращении договоренностей за шесть месяцев до прекращения пятилетнего периода.

ФСБ поручено контролировать обеспечение Арменией транспортного сообщения между западными районами Азербайджана и Нахичеванской Автономной Республикой для беспрепятственного движения грузов и пассажиров.

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