Москва, , 13:58 — REGNUM Администрация президента США Дональда Трампа выдаёт суетливые заявления по вопросу продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров 12 ноября в интервью российским и зарубежным СМИ.

«Из недр администрации Трампа мы читаем достаточно суетливые комментарии», — отметил он.

Речь в них идёт о том, что России нужно успеть решить, с кем она хочет подписать истекающий договор. Хочет ли она сделать подарок Джозефу Байдену или «сделать приятное Трампу, чтобы он украл у Байдена внешнеполитический триумф».

Однако Россия заинтересована в том, чтобы выиграли все стороны. Это возможно при продлении договора о СНВ без каких-либо предварительных условий, заключил Лавров.

Читайте также: Эксперты указали на неготовность Байдена к решению вопроса по ДСНВ